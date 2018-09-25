بالصور.. تنظيم حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الصحة

محمد السعران(صدى):

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة نظمت ” الصحة ” اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها تحت شعار ” دمنا واحد ” وذلك بشراكة مجتمعية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حيث تهدف الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى كافة فئات المجتمع وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة لا قدر الله على مستوى المملكة.