رجل يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالسيارة

مليكة فؤاد(صدى):

ضبط رجل زوجته بـ ” مراكش ” وهي على متن سيارة يقودها شخص غريب، ليقم بمحاصرة السيارة وإجبارها على التوقف لحين قدوم رجال الأمن.

وبالتطرق للتفاصيل، كان الزوج يرتاب في سلوكيات زوجته؛ ليقرر مراقبتها حتى ضبطها بأحضان شخص يعمل في سلك القضاء؛ وفقًا لما ذكرته بعض الصحف المحلية.

وبناء على ذلك، حضر مسؤولون أمنيون وقضائيون لمكان الواقعة؛ واصطحبوا الجميع لدائرة الشرطة من أجل أخذ أقوالهم.