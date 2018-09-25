رجل يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالسيارة
ضبط رجل زوجته بـ ” مراكش ” وهي على متن سيارة يقودها شخص غريب، ليقم بمحاصرة السيارة وإجبارها على التوقف لحين قدوم رجال الأمن.
وبالتطرق للتفاصيل، كان الزوج يرتاب في سلوكيات زوجته؛ ليقرر مراقبتها حتى ضبطها بأحضان شخص يعمل في سلك القضاء؛ وفقًا لما ذكرته بعض الصحف المحلية.
وبناء على ذلك، حضر مسؤولون أمنيون وقضائيون لمكان الواقعة؛ واصطحبوا الجميع لدائرة الشرطة من أجل أخذ أقوالهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19853 ] نشر منذ 45 دقيقة
معه في السياره لا تعني انها في حضنه
يمكن كان صديق لهم واخذها معه لسوق او للعمل
يعني ما فيه واقعة الزنا والخيانه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 37 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11378 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم