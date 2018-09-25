بالفيديو.. تعليم الطائف يمكن طالب من الاتصال بوالده في الحد الجنوبي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بادرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بلفتة إنسانية إلى طالب، حيث مكنته من الاتصال بوالده المرابط بالحد الجنوبي خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ88 بالمملكة.

ووثق مقطع فيديو لحظة اتصال الطالب بوالده بمشاعر الحب والأمل والفخر، حيث تم الاتصال بوالده على مسرح الاحتفال باليوم الوطني.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف احتفلت باليوم الوطني الـ88، برعاية محافظ الطائف سعد الميموني ومدير عام التعليم طلال اللهيبي ومساعديه للبنين والبنات ومديري الدوائر الحكومية ومديري ومديرات الادارات وجمع غفير من رجالات التعليم والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والطلاب والطالبات.

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