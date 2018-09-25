بالصور.. رئيسة وزراء تحضر اجتماع الأمم المتحدة برفقة رضيعتها

ويلينغتون(صدى):

انتشرت صور لرئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، أمس الاثنين، وهي تحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة طفلتها الرضيعة، كأول مسؤولة رفيعة المستوى تحضر هذه الاجتماعات بصحبة رضيعتها.

ودخلت الطفلة إلى قاعات الأمم المتحدة ببطاقة مرور أمني مسجل عليها ” طفلة نيوزيلندا الأولى ” ؛ حيث اضطرت المسؤولة الرفيعة لاصطحاب ابنتها التي رزقت بها في 21 يونيو الماضي إلى نيويورك حتى لا تتوقف عن ” الرضاعة الطبيعية ” .

وظهرت رئيسة الوزراء وهي تستعد لإلقاء كلمة خلال قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.