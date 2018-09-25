مقتل دبلوماسي أمريكي في منزله بمدغشقر

أنتاناناريفو(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في مدغشقر على جثة دبلوماسي أمريكي مقتول داخل منزله في العاصمة ” أنتاناناريفو ” ، لافتة إلى أنه تم القبض على شخص مشتبه به في ارتكاب الجريمة.

ومن جانبه أوضح الناطق باسم قوات الدرك في مدغشقر القومندان هيريلالاتيانا اندرياناريساونا، أن الدوريات تلقت بلاغًا من جيران الدبوماسي وعناصر أمن من جهاز خاص في الواحدة فجر الأحد، وبالتوجه لمقر السكن وجد الدبوماسي ميتًا.

وأضاف أن وجه الدبلوماسي كان مغطى بالدماء، وتم تأكيد وفاته، فيما تم توقيف رجل كان وجهه ملطخًا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل، وتم وضعه قيد الحجز الاحتياطي.

ومن جانبها،أعلنت حكومة مدغشقر تشكيل خلية تحقيق خاصة، لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأمريكي.