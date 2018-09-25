منح المتقدمين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة للمنافسة على الوظائف

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن منحها المتقدمين على النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة أخيرة للمنافسة على الاحتياج المعلن من الوظائف التعليمية، من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا

وتشمل الشروط الذي يجب توفرها في المتقدمين، عدم شغل المتقدم مرتبة أقل من مستوى الدخول على الوظيفة التعليمية، وأن يكون المتقدم من منسوبي وزارة التعليم ” التعليم العام ” ، وممن سبق له التقديم وتنطبق عليه إجراءات وضوابط شغل الوظائف التعليمية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون التقديم بمؤهل البكالوريوس فقط، إضافة إلى اجتياز اختبار كفايات المعلمين ” قياس ” ” عام وتخصص ” ولا يكون ممن سبق أن صدر له قرار انتقال من إداري إلى تعليمي.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الفترة المتاحة للتقديم اعتبارًا من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء حتى السادسة، كما أن درجة كفايات المعلمين قياس بواقع 40 نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، بالإضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.