​فيات 500L S-Design تسعى لتحويل الـMPV لسيارات أكثر أناقة

روما(صدى):

انتهت وولت أيام شهرة السيارات الـMPV والمزيد من الناس تركز في الوقت الحالي على السيارات المتعددة الاستخدامات ولكن فيات تحاول في الفترة الاخيرة اعادة الحياة الي موديلات 500L الميني فان من خلال تقديمها بنسخة 500L S-Design الخاصة التي قدمت من قبل لموديلات فيات تيبو و500X و124 اسبايدر .ووصفت السيارة الخاصة بانها تعتمد على نسخ 500L Cross مع تحديثات عديدة في التصميم.

وزودت السيارة بلون برونزي دوناتيللو حصري مع سقف أسود مع لمسات مايرون في مقابض الأبواب والأجزاء الجانبية من السيارة وشبكة التهوية والمرايا الجانبية واطارات المصابيح الخلفية وهي نفس اللمسات التي تتوفر في العجلات الألومنيوم قياس 17 بوصة مع اضافة نوافذ خلفية مظللة في السيارة بصورة قياسية.

وفي الداخل يتوفر للسيارة الميني فان لمسات سوداء تشمل فرش قماشي أسود مطفي في لوحة القيادة مع شعارات 500 النحاسية مع تطريز مزدوج على المقاعد S-Design مع مدخلات جلدية في السيارة . كما زودت السيارة بنظام ترفيهي Uconnect بشاشة 7 بوصة ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو وبلوتووث وفتحات AUX وUSB ونظام تعرف صوتي.

وستتوفر السيارة في أوروبا بمحرك 1.4 لتر بنزين بقوة 95 حصان ومحرك 1.3 لتر بقوة 95 حصان ديزل بشاحن توربيني والمحرك الديزل يتوفر له ناقل حركة حصري مانيوال من 6 سرعات كما يتوفر لفيات محرك ديزل أكبر 1.6 لتر بقوة 120 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر مانيوال فقط.