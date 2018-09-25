” السوق المالية ” تحيل مستثمرين للنيابة لتلاعبهم في أسهم شركات

علي القحطاني(صدى):

أقدمت هيئة السوق المالية، على إحالة عدد من المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد قيامهم بتداولات مشبوهة على أسهم 10 من الشركات المدرجة في السوق.

وتلاعب هؤلاء المستثمرين في أسهم تلك الشركات طيلة 24 يومًا في عام 2016، وتم رصد ذلك والتحقق من كافة الملابسات ووجدت دلائل الاشتباه في المخالفات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على حماية السوق من عمليات النصب والاحتيال والغش والتلاعب، ولتحقيق الأنظمة وفرض العدل.