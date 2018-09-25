الإطاحة بـ 4 مقيمين تورطوا في نشل المساجد والمقابر بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، بأربعة مقيمين من جنسية عربية تورطوا في قضايا نشل واعتداء على الأموال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بعد متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تم ضبط 4 متهمين من جنسية عربية تورطوا في نشل مواطنين ومقيمين بعدد من المساجد والمقابر والمصارف والمحلات التجارية ببريدة.

وأضاف أنه بمواجهة المتهمين، أقروا بما نسب إليهم وتم إيقافهم وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة لإجراء اللازم حيالهم بحسب الاختصاص.