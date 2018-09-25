بالصور.. انطلاق دبابة X ريزفاني بمحرك هيلكات وقوة 707 حصان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

دبابة ريزفاني هي واحدة من أشهر السيارات العسكرية في الأسواق حالياً وأغلاهم ثمناً، وقد حصلت لتوّها على إصدار جديد تحت اسم “دبابة X” مزود بمحرك V8 هيلكات لدودج بقوة 707 حصان ومعزّز شحن “سوبر تشارجر”.

دبابة X الجديدة حصلت على تصميم خارجي غريب أقرب لأفلام الخيال العلمي، مع تخلّيها عن بعض مستويات الحماية الباليستية للزجاج وألواح الأبواب لصالح أداء أكثر رشاقة وخفة.

الدبابة تتوفر بحزمة “التضاريس الوعرة الحادة”، والتي تشمل رافعة بطول 6 إنش وممتصات صدمات داخلية بطول 2.5 إنش ونوعيات متطورة من المكابح الأمامية والخلفية من طراز Dynatrac ProGrip وإطارات ضخمة بطول 37 إنش.

الداخلية أكثر راحة وهدوءاً من الخارجية، بمقاعد جلدية وتخييط أحمر وشاشة عرض رأسية وشاشة معلومات ترفيهية بطول 7.9 إنش بتطبيقات متعددة لتسهيل الملاحة والتوجيه.

ريزفاني قالت أن سعر دبابة X الجديدة يبدأ من 259,000 دولار (971,000 ريال)، مع فتح باب الطلبيات من الآن.