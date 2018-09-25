لأول مرة.. سيدتان تقتربان من دخول اتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

شهدت قائمة المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، دخول المرأة عضوًا في مجلس الإدارة لأول مرة بالمملكة، بالإضافة إلى البريطاني روجر درابر.

وتعد السيدتان اللتان اختارهما ” الفواز ” ضمن قائمته هما أضواء العريفي ورهام العنيزان، كما اختار لؤي السبيعي نائبًا له، كما ضمت القائمة تركي العواد وتركي الحقيل وخالد الثبيتي وعلي الشعيلان وعمر باخشوين ويزيد التويجري.

ومن الجدير بالذكر، أن قصي الفواز تقدم بملفه بداية الشهر الجاري ولم ينافسه أي مرشح، وسيتم الإعلان عنه رئيسًا بالتزكية في الثالث من أكتوبر المقبل.