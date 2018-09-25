” العدسات اللاصقة ” قد تعرضك للعمى

لندن(صدى):

أكدت دراسة لمعهد طب وجراحة العيون في لندن، أن العدسات اللاصقة تعد مصدرًا رئيسيًا لبكتيريا الأميبا، التي قد تؤدي إلى فقدان البصر؛ حيث أن هذه البكتيريا تسبب التهاب سطح العين، والتهاب القرنية البكتيري وفقدان البصر.

وأشارت الدراسة، إلى تضاعف حالات الإصابة بالتهاب القرنية في جنوبي بريطانيا، بمعدل ثلاث مرات منذ عام 2011، وعادة ما يرتبط هذا المرض بسوء النظافة الشخصية والعدسات اللاصقة، لافتةً إلى أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص، معرضون لفقدان معظم البصر أو الإصابة بالعمى التام، وتلقي علاج طويل الأمد.

وأوضحت ارتباط الأميبا بالعدسات اللاصقة إلى عدة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر، النظافة غير الكافية للعدسات، كما أن بعض المطهرات المخصصة لهذه العدسات توفر بيئة خصبة للبكتيريا؛ مشددة على ضرورة غسل اليدين وتجفيفهما جيدا قبل استخدام العدسات اللاصقة.