” التهامي ” يكشف حقيقة وصية جميل راتب ولمن تبرع بثروته

القاهرة(صدى):

انتشرت العديد من الأخبار عن أن وصية الفنان المصري الراحل جميل راتب كانت تتضمن ترك ثروته التي تبلغ 18 مليون؛ لصالح علاج مرضى السرطان.

وعن ذلك، كشف مدير أعمال الراحل جميل راتب، هاني التهامي، أن هذا الحديث عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن هناك وصية بالفعل لـ ” راتب ” ، لكنها لم تفتح بعد ولايعرف أي شخص بحقيقة ما يوجد بداخلها.

وأبان ” التهامي ” أنهم في انتظار الانتهاء من استخراج الأوراق الخاصة بالراحل، من بينها ” إعلام الوراثة ” ، على أن يتم بعدها فتح الوصية الخاصة، والتي لن يتم الإفصاح عما بداخلها في وسائل الإعلام.

يُذكر أن جميل راتب كان قد رحل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي؛ عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث كان يتواجد بالمستشفى من أجل الرعاية.