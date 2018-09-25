قصة حب تنتهي بانتحار الزوجة وطفلتها بسبب ” الزي المدرسي “
بدأت قصة الحب قبل 16 عامًا؛ حيث تمكن رجل من اقناع سيدة مصرية من الزواج به؛ لينتهي الحب وتبدأ المعاناة حيث أنجبا بعد عامين من الزواج طفلة وأخذ الحال يضيق بهما.
وتبدلت معاملة الزوج فأخذ يزيد المشاحنات والخلافات مع زوجته، ولم يكتف بذلك بل تطور الأمر إلى قسوة قلبه على ابنته الصغيرة الذي كان دائمًا ما يضربها ويقسو عليها لتزداد خلافاته مع الأم.
وذات يوم، طلبت الزوجة من زوجها مصروفات الزي المدرسي الخاص بابنتهما ليغضب عليهما ويصب كل غضبه على ابنته الصغيرة التي لم تتعدى 14 عامًا وأخذ يضربها فضاق الحال بالزوجة وألقت بنفسها من شرفة شقتهما السكنية بالطابق السابع لتسقط جثة هامدة فتراها الابنة لتلقي بنفسها هي الأخرى ولكنها أصيبت بكسور وجروح في مختلف جسدها.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي باي باي
المفروض خلصو عليه الحقير ثم انتحرو
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54682 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34569 ] نشر منذ 37 دقيقة
علشان كذا أحاول أتجنب الرد على ناس كثير
لأنه مايقدر يسوي شي
فيرجع يضرب أهل بيته
نصيحة ياشباب لاشفتوا واحد منضغط😠
وبدون سبب
فأتركوه وقولو
الله لايبلانا.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 5 دقائق
لو كان الفقر رجلا لقتلته
لا احد يشمت الدنيا بلايه
و انا اطلاقا لا ابرر
هذا الفعل الشنيع
مسكينه الام من الضيم القت بنفسها
والابنة كذلك
يأرب استرنا دنيا واخرة
وخذ اجلي قبل ان تسود حياتي