قصة حب تنتهي بانتحار الزوجة وطفلتها بسبب ” الزي المدرسي “

القاهرة(صدى):

بدأت قصة الحب قبل 16 عامًا؛ حيث تمكن رجل من اقناع سيدة مصرية من الزواج به؛ لينتهي الحب وتبدأ المعاناة حيث أنجبا بعد عامين من الزواج طفلة وأخذ الحال يضيق بهما.

وتبدلت معاملة الزوج فأخذ يزيد المشاحنات والخلافات مع زوجته، ولم يكتف بذلك بل تطور الأمر إلى قسوة قلبه على ابنته الصغيرة الذي كان دائمًا ما يضربها ويقسو عليها لتزداد خلافاته مع الأم.

وذات يوم، طلبت الزوجة من زوجها مصروفات الزي المدرسي الخاص بابنتهما ليغضب عليهما ويصب كل غضبه على ابنته الصغيرة التي لم تتعدى 14 عامًا وأخذ يضربها فضاق الحال بالزوجة وألقت بنفسها من شرفة شقتهما السكنية بالطابق السابع لتسقط جثة هامدة فتراها الابنة لتلقي بنفسها هي الأخرى ولكنها أصيبت بكسور وجروح في مختلف جسدها.