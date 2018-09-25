وظائف نسائية شاغرة بشركة مفروشات ” العمر “
كشفت شركة مفروشات ” العمر ” عن توفر فرص وظيفية نسائية شاغرة؛ للعمل بفروع الشركة في المدن التالية ” الرياض، وجدة، والدمام ” بمسمى ” مسؤولة مبيعات ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية، وأن يتوافر فيهم الشروط التالية:
1- أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية الجنسية ” .
2- شهادة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية.
3- يفضّل خبرة في مجال البيع بالتجزئة.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ودعت الشركة المتقدمات لإرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني التالي [email protected] مع كتابة ” المدينة ” بعنوان البريد.
منصور[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شى ان المديروكل الادارات يشغلها اجانب فالحين بس في توطين الوظائف الدنيا ..
انا اعرف ادارة هذه الشركه والله العظيم 90% من الاداره اجانب ثم يجي يتنطط علينا بانه وظف سعوديين …ياخي لاشكر الله لك فضل
Reem[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 57 دقيقة
منجد قهر إغلب الوظائف النسائية المتاحة الآن إختلاط ..