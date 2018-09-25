وظائف نسائية شاغرة بشركة مفروشات ” العمر “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مفروشات ” العمر ” عن توفر فرص وظيفية نسائية شاغرة؛ للعمل بفروع الشركة في المدن التالية ” الرياض، وجدة، والدمام ” بمسمى ” مسؤولة مبيعات ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية، وأن يتوافر فيهم الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية الجنسية ” .

2- شهادة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية.

3- يفضّل خبرة في مجال البيع بالتجزئة.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ودعت الشركة المتقدمات لإرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني التالي [email protected] مع كتابة ” المدينة ” بعنوان البريد.