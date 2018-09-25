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وظائف نسائية شاغرة بشركة مفروشات ” العمر “

وظائف نسائية شاغرة بشركة مفروشات ” العمر “
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مفروشات ” العمر ” عن توفر فرص وظيفية نسائية شاغرة؛ للعمل بفروع الشركة في المدن التالية ” الرياض، وجدة، والدمام ” بمسمى ” مسؤولة مبيعات ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية، وأن يتوافر فيهم الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية الجنسية ” .
2- شهادة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية.
3- يفضّل خبرة في مجال البيع بالتجزئة.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ودعت الشركة المتقدمات لإرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني التالي [email protected] مع كتابة ” المدينة ” بعنوان البريد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 1 ساعة

اهم شى ان المديروكل الادارات يشغلها اجانب فالحين بس في توطين الوظائف الدنيا ..
انا اعرف ادارة هذه الشركه والله العظيم 90% من الاداره اجانب ثم يجي يتنطط علينا بانه وظف سعوديين …ياخي لاشكر الله لك فضل

[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 57 دقيقة

منجد قهر إغلب الوظائف النسائية المتاحة الآن إختلاط ..

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