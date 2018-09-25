احذرى.. هشاشة العظام تسبب كسور العمود الفقرى

القاهرة(صدى):

تعتبر كسور العمود الفقرى من الإصابات الخطيرة التي تؤثر على حركة الجسم وتحتاج فترات طويلة للعلاج، وهناك أسباب عديدة للإصابة بهذه النوعية من الكسور.

ويقول الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، إن إصابات العمود الفقري عديدة ويمكن أن تتراوح بين الإصابات الخفيفة نسبيًا مثل الأربطة والعضلات إلى الإصابات التي تعد متقدمة مثل الخلع والكسور في فقرات العمود الفقري، ويمكن أن تنتج عنها إصابة في الحبل الشوكي بسبب الكسور والتي تضغط بشكل كبير حتى تسبب التمزق في الحبل الشوكي.

وأضاف ” زاهر ” ، أن كسور العمود الفقرى يمكن أن تحدث في أي مكان في العمود الفقري سواء أسفل العمود الفقري أو أعلى العمود الفقرى، وهناك 3 أنواع من كسور العمود الفقرى، تحدث بسبب وضع ضغط على العظام بحيث لا تعود العظام تتحمل هذا الضغط وبالتالي يحدث الكسر ويعد النوع الأكثر شيوعًا هو كسر ضغط الجسم الفقري، حيث تؤدي القوة الهابطة المفاجئة إلى انهيار الجسم ويمكن أن تؤثر على الحبل الشوكي، ويعد الأشخاص المصابين بهشاشة العظام والأورام وبعض أنواع السرطان التي تسبب ضعف في العظام أكثر عرضة للكسور والضغط على العامود الفقري.

وأوضح الدكتور أحمد زاهر، أنه عندما تكون الأربطة والأقراص التي تربط بين فقرتين معًا ممتدة أو ممزقة تسبب خروج العظم من مكانه ويمكن أن تسبب الفقرات ضغط على الحبل الشوكي ويمكن أن تتطلب العلاج بالجراحة.