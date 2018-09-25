مساعدة المدير العام تهنىء منسوبات تعليم مكة باليوم الوطني وتستقبل طالبات التربية الخاصة

محمد السعران(صدى):

هنأت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي بمكتبها صباح اليوم منسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في عامه الثامن والثمانين حيث ذكرت خلال كلمة ضافية لها ألقتها بهذه المناسبة والتي هنأت فيها خادم الحرمين الشريفين و ولي عهد الأمين والشعب السعودي كافة بمرور ثمانية وثمانين عامًا استطاعت فيها المملكة الحبيبة أن تبني لها مكانًا نهضويا حضاريا بارزا بين كافة دول العالم، مؤكدة بأن وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه– أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة التي تحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار و التقدم و النماء و ذلك بفضل الله – عز و جل – ثم بما بذله قادتنا المخلصين والشعب السعودي الأوفياء من جهد و ما أخذوا به من أسباب نسأل الله أن يديم علينا هذه الوحدة، و أن يحميها من كل مسببات الضعف و الزوال .

وأضافت الغامدي: إن حب الإنسان لوطنه من الأمور الفطرية التي جُبل عليها، فليس غريباً أن يحب الإنسان و طنة الذي نشأ على أرضه و ترعرع بين جنباته؛ من أجل هذا تحرص إدارة تعليم مكة على بناء الأجيال ” سواعد الوطن ” على هذه الفطرة بإقامة البرامج التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن لدى الطالبات وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهن ومد جسور التواصل بين الطالبة وولاة الأمر والمسؤولين وزرع الثقة في نفوس الطالبات من خلال تفعيل برامج اليوم الوطني ورفع مستوى الإدراك لهن ، وربطهن بالمجتمع المحيط بهن وتنمية شخصية الطالبة وإثراء ثقافتها الوطنية واطلاعها على مكتسبات الوطن ومقدراته .

ومن جانب آخر استقبلت مساعدة المدير العام في مبنى إدارة تعليم مكة طالبات التربية الخاصة بحضور مديرة التربية الخاصة فاطمة جان وعدد من قيادات تعليم مكة بنات، فيما قدمت الطالبات لوحة تمثيلية وطنية عبّرن خلالها عن مشاعرهن الوطنية.