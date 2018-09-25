1300 معلم في انطلاق بطولة دوري المعلمين بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

تنضم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بطولة دوري المعلمين الأولى على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار ( للمجد والعلياء 88 )

وقال الأستاذ سعد الزهراني رئيس القسم أنه وفِي ظل اهتمام المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومتابعة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني أتت هذه البطولة تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الثامن والثمانين تحت شعار للمجد والعلياء .

وقال الزهراني إن البطولة تعتبر الأولى على مستوى مكة وتستهدف المعلمين الذي يصل عددهم لـ 1300 معلم يمثلون 88 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة وهي بنظام خروج المغلوب وتستمر لمدة شهر حيث انطلقت مساء أمس الاثنين 1440/1/14هـ بحضور مشرفي ومعلمي التربية البدنية بمكة وذلك على ملاعب الفرسان بأم الجود.