أول مغنية راب بالمملكة تقدم ” أنت سعودي “

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت ليسا أول مغنية راب سعودية من المدينة المنورة، الكليب الخاص بها على ” اليوتيوب ” بعنوان ” أنت سعودي ” ؛ حيث يشاركها شباب وفتيات بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.

وقالت ” ليسا ” مصرّحةً: ” أصبحنا نشاهد الشعب السعودي يحتفل بهذا اليوم العظيم بتجسيد مواهبهم لإظهار حب الوطن. وأصبحنا أكثر وعيا واختلافا عن الماضي بثقافة الاحتفال، ما يعني أن الشباب بالفعل يتطلع لمستقبل أفضل للمملكة، ليتصدر قائمة الأفضليات في المجالات كافة. ”

وتابعت: ” بدأت مجال الراب الهادف بكلمات ذات قيمة، إذ نشرت أول عمل لي عن قيادة المرأة، ثم العودة للدراسة، وأخيرًا قدمت العمل الوطني بمشاركة أحد فناني الراب دراقون، وألحان مودا، وكان فرصة رائعة لإظهار مواهب الجميع يكشف جهود المملكة لدعم شعبها الطموح والعالم أجمع. ”

وحملت كلمات أغنية ” ليسا ” معاني الحب والولاء وتناولها تطورات المملكة وقيادة المرأة ومشروع ” نيوم ” وعودة السينما ومشروع قطار الحرمين، مثمنة جهود جنود الوطن الذين لا يألون جهدا في حمايته، كما تناولت التطور الثقافي والرياضي والترفيهي ودعم الموهوبين.