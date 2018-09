جورج كلوني يتربع على عرش الممثلين الأعلى دخلا

أماني الغامدي(صدى):

تصدر النجم العالمي جورج كلوني، قائمة الممثلين الأعلى دخلًا بنحو 239 مليون دولار في الفترة بين 2017 و2018، وهو أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عامًا.

وحصل جورج كلوني على عرش الإيرادات بفضل ما حصل عليه من إيرادات بيع شركة ” كاساميغوس ” التي شارك في تأسيسها لشركة دياجيو البريطانية للمشروبات في 2017.

وتفوق ” كلوني ” على إيرادات دواين جونسون ” The Rock ” الذي حصد المرتبة الثانية بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه Jumanji: Welcome to the Jungle وعدة مشاريع أخرى.

وخرجت صاحبة المركز الأول في قائمة النجمات الأعلى دخلًا في العام الماضي “إيما ستون ” من قائمة هذا العام، فيما تصدرت النجمة الأمريكية ” سكارليت جوهانسون ” قائمة النجمات الأعلى أجرًا.

كما تفوق الممثلون في المراكز العشرة الأولى مجتمعين على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرا، بنحو 784 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار للأخيرة.