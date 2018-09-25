” هيومن رايتس ووتش ” تتهم المليشيات الحوثية باحتجاز رهائن وتعذيب معتقلين

دبي(صدى):

اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان، المليشيات الحوثية، باحتجاز رهائن وارتكاب ” انتهاكات خطيرة ” بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفت ذلك بجريمة حرب.

وقالت المنظمة في بيان لها: ” إنها وثّقت 16 حالة احتجزت فيها المليشيات الحوثية أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبًا لإجبار أقاربهم على دفع المال ” ، ووصفت هذه المعاملة الحوثية للمحتجزين بالقاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب.

ودعت ” هيومن رايتس ووتش ” المليشيات الحوثية إلى الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا ووقف الإخفاءات القسرية وإلى التحقيق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم.