بالصور.. الكشف عن تفاصيل وأسعار ” هوندا سيفيك 2019 “

طوكيو(صدى):

كشفت هوندا الستار عن سيفيك 2019 سيدان وكوبيه مؤخراً، واليوم أصدرت تفاصيل تحديثاتها المتعددة للتصميم الخارجي والمقصورة والتقنيات وكذلك نسخة سبورت الجديدة.

التغييرات الخارجية خفيفة، لتشمل لمسات كروم جديدة على ممتص الصدمات الأمامي وتصميم جديد للمصابيح الأمامية LED لنسخة تورينج وإضافة ثلاثة ألوان جديدة للطلاء الخارجي.

بالداخل، قامت هوندا بتحديث نظام المعلومات الترفيهية وتحسين الاتصال بالبلوتوث وتغيير ضوابط المقود وإضافة حامل أوسع للأكواب، وزخرفات مختلفة للوحة القيادة وعازل أقوى للصوت.

هوندا سيفيك سبورت 2019

نسخة سبورت الجديدة تتميز بجنوط 18 إنش أكبر حجماً وجناح خلفي أسود وطرف أنبوب عادم من الكروم في المنتصف وشارة “سبورت” التي تميزها عن غيرها.

في الداخل، حصلت “سبورت” على عدادات حمراء ومقود وناقل حركة جلديين ودواسات رياضية من الألومنيوم وتجليد فريد من نوعه يجمع بين الجلد الصناعي والقماش.

من الإضافات الأخرى للمجال هي ضوابط مكيف جديدة بمناطق مزدوجة بشكل قياسي لموديل سيفيك EX ومقعد كهربائي بثمانية وضعيات مختلفة، بينما حصلت نسخة تورينج على حنوط 18 جديد ودواسات رياضية.

المحركات والسعر

وتتوفر هوندا سيفيك 2019 سيدان وكوبيه بمحرك ضغط هواء سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي بست سرعات أو جير متغير باستمرار، بالإضافة إلى محرك تيربو بأربع سلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصان وعزم دوران 219 نيوتن.متر لنسخ سيفيك EX و EX-L.

وتبدأ الأسعار الأمريكية لهوندا سيفيك سيدان 2019 من 20,345 دولار (76,000 ريال)، بينما يبدأ سعر الكوبيه من 21,545 دولار (81,000).