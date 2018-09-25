والد الطفل السوري المفقود بـ ” بيشة ” يروي تفاصيل العثور عليه

أبها(صدى):

ظهر الطفل المفقود سوري الجنسية بعد تغيبه عن منزله ببيشة، عصر الجمعة الماضية، حيث أكد ذوو الطفل أنه بصحة جيدة، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بعد يومين من اختفاءه.. ظهور مفاجئ للمفقود السوري ببيشة ” .

وفي هذا السياق، كشف والد الطفل عن سبب تغيب ابنه قائلاً: ” ابني يمر بسن مراهقة؛ فأراد أن يثبت لنا أنه رجل وقادر على تحمل المسؤولية مثل أقرانه في المدرسة والحي، ودون خوف من أحد . ”

وعن إمكانية إصابة ابنه بأي اعتلالات مرضية، أضاف: ” بالعكس هو ذو خلق رائع وحافظ للقرآن الكريم كاملاً منذ أن كان عمره 12 عامًا ” .