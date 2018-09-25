” الشورى ” يوجه بوقف التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية

حمود العنزي(صدى):

طالبت لجنة الشباب والأسرة في مجلس الشورى وزارة العمل بوقف التأشيرات الخاصة بـ ” الوظائف التعليمية ” ، سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية؛ بسبب تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا.

ووجهت اللجنة تساؤل حول مدى ضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية، وقد لاحظت شغل أعداد كبيرة من غير المواطنين على الوظائف التعليمية أو أعضاء هيئة التدريس ومعيدين ومحاضرين.

حيث اتضح للجنة الأسرة والشباب أن دور وزارة العمل ينحصر في منح التأييد للجهات المتقدمة بطلب الفيزا التعليمية؛ رغم أنها جهة لديها بيانات بأعداد وتخصصات الباحثين عن العمل.

وعن آلية استخراج التأشيرات، وجهت اللجنة الوزارة لمزيد من التنسيق في آلية استخراج هذه التأشيرات وضبطها مع الجهات المعنية بما يمكن من إحلال المواطنين مكان الأجانب في التخصصات المتوافرة؛ وذلك دعمًا لتوطين الوظائف في القطاعات التعليمية الحكومية.

وجاء ذلك في إطار 12 توصية قدمتها على تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي سيتم مناقشته الأسبوع الجاري.