بالصور.. رامي عبدالله يؤكد موهبته مع محمد عبده ورابح صقر بأمسية جدة الغنائية

أماني الغامدي(صدى):

قدم الفنانون محمد عبده ورابح صقر والشاب رامي عبدالله العديد من الأغنيات التي أطربت جمهور الحضور من الجنسين؛ وذلك على خلفية احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 88 بأمسية جدة الغنائية.

وفي هذا السياق، قام الفنان الشاب رامي عبدالله بتقديم مجموعة من الأعمال، منها أغنية ” الله البادي ” و ” دارنا ” وغيرها، كما أبدع حين قدم موال ” إن كان للناس عيد ” ؛ ليؤكد موهبته ونقاء صوته.

وأُقيمت الحفلة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل؛ وذلك بدعم الهيئة العامة للثقافة، وتنظيم روتانا أمس الأول الأحد، وشهدت تفاعلاً استثنائية، حيث رددت الجماهير كلمات الأغنيات.