أماني الغامدي(صدى):

تلجأ الكثير من الفتيات للعديد من الطرق من أجل زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، حيث يعد حرق الدهون والسعرات الحرارية الأساس للنجاح في نظام الريجيم الصحي وإنقاص الوزن، وعن طريقة وعلى حسب مدى فاعليته يخسر الجسم الدهون ويمنع أي زيادة في الوزن حتى لمن يريدون تثبيت الوزن.

وهذه 6 أطعمة تزيد معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية:

الخس

الألياف الموجودة به تساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويزيد معدلات حرق السعرا الحرارية.

الخيار

أفضل وجبة خفيفة، دون أي سعرات حرارية لجسمك، ويزيد معدلات حرق السعرات الحرارية، مما يجعلك تفقد وزنك في زمن قياسي .

البطيخ

البطيخ يحتوي على سعرات حرارية أقل، ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويحتوي على الكثير من الماء وغني بالفيتامينات، لترطيب الجسم .

القرنبيط

من الخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات، ويمكن أن يؤكل نيئا أو مطبوخ، على أن يطهى على البخار أو يتم سلقه .

الفلفل

يساعد الفلفل على زيادة معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، كما أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية .

التفاح

من أفضل المواد الغذائية لحرق السعرات الحرارية، كما أنه يساعد على الحد من الشعور بالجوع .