ارتفاع أسعار النفط قرابة أعلى مستوياتها في 4 سنوات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء قرابة أعلى مستوياتها في أربع سنوات مدعومة بمعارضة ” أوبك ” ودول من خارجها زيادة الإنتاج لتعويض تراجع الصادرات الإيرانية التي ستواجه فرض عقوبات بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت عقود خام غرب تكساس تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.42% إلى مستوى 72.38 دولار للبرميل في تمام الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى مستوى 81.61 دولار للبرميل، بعدما لامست أمس 81.48 دولار وهو الأعلى منذ أواخر 2014.

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات إيران النفطية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وطالبت أعضاء ” أوبك ” بزيادة الإنتاج لتعويض نقص الصادرات، لكن رفضت الدول الأعضاء ودول من خارج المنظمة أثناء اجتماعهم في الجزائر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي الاستجابة لذلك.