هل عدم تسديد الفاتورة المجمعة يوقف خدمات المنشأة؟ .. ” العمل ” تجيب

حمود العنزي (صدى):

شددت وزارة العمل على أهمية سداد الفاتورة المجمعة في المهلة المحددة لها حتى لا يتم إيقاف الخدمات عن العميل.

رد حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استفسار مواطن قال فيه فيه: ” هل إذا لم يتم سداد الفاتورة المجمعة يتم إيقاف خدمات المنشأة، أم يتم إيقاف خدمات صاحب المنشأة؟ ” .

وقال حساب خدمة العملاء في رده : ” عزيزي العميل، إن آخر مهلة لسداد الفاتورة المجمعة 30/7 في حال لم يتم السداد سوف يتم إيقاف خدمات وزارة العمل من تاريخ 1/8 ” .