مصرع المسؤول عن تسليح الحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا للخسائر التي يتكبدها الحوثيين ،لقي قيادي بارز بمليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه، أمس الأثنين، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف، بجبهة مران غربي محافظة صعدة.

وبحسب مصدر ميداني ، فإن مسؤول التسليح للمليشيات في مربع حيدان المدعو أبو مالك، لقي مصرعه ،و9 من مرافقيه، في المواجهات التي دارت قُرب ضريح الصريع حسين الحوثي، مؤسس الميليشيا وقائدها، وشقيق زعيم الانقلابيين الحالي عبد الملك الحوثي، في مران.

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