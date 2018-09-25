مندوب مبيعات متهم في قضية اختلاس ” آيس كريم “

أبو ظبي(صدى):

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة ، أمس الأثنين، في قضية اختلاس ورشوة، متهم فيها شخصان من الجنسية الآسيوية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مندوباً للمبيعات في إحدى الشركات، وهو المتهم الثاني باختلاس ” آيس كريم ” من الشركة، التي يعمل بها بمبلغ 111ألف درهم، وعرض مبلغ 5 آلاف درهم كونها رشوة على المتهم الأول، لإخفاء الجريمة وعدم إبلاغ الشركة، حيث تبين أن المتهم قبل الرشوة.

وأثناء المحاكمة، أنكر المتهمان كل التهم المنسوبة إليهما، وأكد المتهم الثاني أنه يعمل في الشركة وكان لديه عهدة من ” الآيس كريم ” ، سلم منها للشركة ما قيمته 100 ألف درهم وتبقى عجز في المبالغ المقرر تسليمها بنحو 4 آلاف درهم فقط، وأنه طلب من المتهم الأول بشكل ودي التستر عليه، وعدم إبلاغ الشركة بوجود عجز في العهدة لحين استكمالها.

فيما نفى المتهم الأول قبوله أي رشوة مالية، مطالباً بتكفيله على ذمة القضية لكونه محبوساً منذ 6 أشهر، وقررت هيئة حجز القضية للحكم في جلسة 17 أكتوبر المقبل.