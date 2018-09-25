بالفيديو.. أزهري يثير الجدل بإجازة صلاة المسلمين في الكنائس
أثار العالم الأزهري المصري الدكتور أحمد كريمة ، جدلا واسعا بعد فتواه بإجازة صلاة المسلم في الكنائس ومنازل الأقباط، معتبرًا الصلاة في هذه الأماكن حلال ولا حرمة فيها.
وقال كريمة خلال لقائه ببرنامج ” أحلى حياة ” إن صلاة المسلم في الكنائس جائزة وليست باطلة أو مكروهة أو حرام كما ورد على لسان الفقهاء والعلماء والسلف الصالح.
واستشهد بقول الله تعالى : ” ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 6499 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا أزهري انصر الله بالصلاة في المساجد التي لايشرك فيها بالله بل في الكنيسة الشرك الأكبر حيث يعبد فيها الصليب لاكن يبدو أن القلب خبط والمخ ضرب نار ولا تنسى أن الدين عند الله الإسلام فقط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19846 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلاه جائزه في اي مكان طاهر
لكن استشهاده بالايه الكريمه ليس دليل على صحة الصلاه او بطلانها في الكنيسه
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 51 دقيقة
الصلاة في الكنائيس جائز فهي دور للعباده رغم ان النصارى ضالين في دليل حسي سابقا المسلمون اذا فتحوا بلاد حولوا الكنائيس الى مساجد