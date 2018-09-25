بالفيديو.. أزهري يثير الجدل بإجازة صلاة المسلمين في الكنائس

أماني الغامدي(صدى):

أثار العالم الأزهري المصري الدكتور أحمد كريمة ، جدلا واسعا بعد فتواه بإجازة صلاة المسلم في الكنائس ومنازل الأقباط، معتبرًا الصلاة في هذه الأماكن حلال ولا حرمة فيها.

وقال كريمة خلال لقائه ببرنامج ” أحلى حياة ” إن صلاة المسلم في الكنائس جائزة وليست باطلة أو مكروهة أو حرام كما ورد على لسان الفقهاء والعلماء والسلف الصالح.

واستشهد بقول الله تعالى : ” ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ” .