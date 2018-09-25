بنك التنمية يؤكد إمكانية طلب قرض الزواج خلال عامين.. والموظف الحكومي لا يحتاج كفيلا

حمود العنزي (صدى):

أكد بنك التنمية الاجتماعية ، أنه يمكن طلب قرض الزواج خلال عامين من تاريخ عقد النكاح، موضحًأ أن قرض الأسرة لا يقدم للأفراد.

وأوضح البنك أن الموظف الحكومي ليس بحاجة إلى كفيل للاقتراض، لأن جهة العمل تتولى كفالته والمصادقة على نموذج التعهد.

وأشار إلى أن المسكن المراد ترميمه يجب أن يكون ملكًا للمتقدم أو إحضار أصل موافقة الصندوق العقاري على الإقراض في حال وجود رهن على المنزل أو صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل من خلال بنك تجاري أو شركة.