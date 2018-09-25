خلاف عائلي يقود ثلاثيني لقتل زوجته وإصابة والده و2 آخرين

القاهرة(صدى):

في جريمة مروعة، أقدم شاب مصري في العقد الثالث من عمره، على قتل زوجته ،وجرح والده وزوجة شقيقه وابنتها، بسلاح أبيض، بسبب خلاف عائلي.

وبانتقال الشرطة لمحل الواقعة، تبيَّن أن المتهم نشب بينه وبين أفراد أسرته خلافات عائلية؛ ما نتج عنها استخدامه لسلاح أبيض كان بحوزته، في الاعتداء عليهم.

وتسبب المتهم في قتل زوجته بعدة طعنات، وإصابة والده وزوجة شقيقة وابنتها بطعنات، وجروح قطعية في الرأس والجسد.

وقرَّرت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما أحالت جثة الزوجة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بالدفن.