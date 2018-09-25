الأردن تمنع مواطنًا سعوديًا من المغادرة بسبب غرامة على سيارته المسروقة

عمان(صدى):

منعت السلطات الأردنية مواطنًا من مغادرة أراضيها، وذلك لحين سداده لغرامة مالية قدرها 48 ألف ريال، رسوم للجمارك عن سيارته التي تم سرقتها منذ 4 سنوات.

ويقول المواطن أن السيارة التي تعود ملكيتها لوالده، تعرضت للسرقة في عام 2014 ، ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه لم يتوجه لمراجعة الجمارك لإسقاط غرامة سجلت على السيارة المسروقة.

وأوضح أنه راجع الجهات المسؤولة في الأردن لإسقاط الغرامة، مشيرًا إلى أن المخاطبات بين الجهات الأردنية تأخذ وقتًا طويلا وسيؤثر ذلك في منعه من السفر لمباشرة عمله في تبوك.