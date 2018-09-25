في واقعة تاريخية.. ” فرس النبي ” تصطاد 9 أسماك

نيودلهي(صدى):

تفترس حشرة ” فرس النبي ” من فصيلة السرعوف، الطيور والزواحف والفئران الصغيرة، وهذا الأمر المعتاد، لكن لم يعرف عنها أبدا أنها تفترس الأسماك.

واكتشف العلماء مؤخرًا أن ” فرس النبي ” تمكنت من اصطياد 9 سمكات ” غوبي ” صغيرة في إحدى البرك بولاية كارناتكا في الهند، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وتفاجأ العلماء بالقدرات البصرية لحشرة فرس النبي، خصوصا وأنها تمكنت من رؤية السمكة تحت الماء، ومازال غير مفهوم كيفية حدوث هذا التطور في قدرات الحشرة حتى الآن.

ويعرف عن فرس النبي أنها من الحشرات المفترسة التي تنتظر الفريسة لتأتي إليها، وأن بعض الأنواع منها يختار بعناية حقول أو مناطق صيده.

يذكر أن فرس النبي تستطيع أن تدير رأسها بزاوية 180 درجة، وأن لها 5 أعين منها اثنتان كبيرتان بينهما 3 عيون صغيرة وأن الإناث تأكل الذكور بعد التزاوج.