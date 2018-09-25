بن سحيم: الشعب القطري ” مغلوب على أمره “

طلال الضوي(صدى):

وصف المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الثلاثاء، الشعب القطري بأنه ” مغلوب على أمره ” .

وقال بن سحيم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” كل الأشقاء يفرحون باليوم الوطني ٨٨ السعودي وكأنه يومهم الوطني، إلا شعبنا المغلوب على أمره حرم من امتداده الطبيعي، وأجبروه على توجيه مشاعره للفارسي والعثماني ” .

وأضاف : ” اللهم نسألك أن تكشف الغمة وتعيد هذا اليوم وقد رفع علم المملكة جنباً إلى جنب مع علم بلادي في قلب الدوحة ” .

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