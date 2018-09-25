بالفيديو.. آل الشيخ يطالب بالتحقيق في حركة مسؤولي الـVAR بمباراة النصر والتعاون

نواف السالم(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق مع من كان على جهاز الفار في مباراة النصر والتعاون.

وكان المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي لنادي النصر عبدالله بن زنان، قد غرد قائلا : ” ماحدث من حكم المباراة وسوء استخدامه لتقنية الفار أمر غير مقبول وأضرّ بالنصر كثيراً ، نتمنى من لجنة الحكام ومن الأخوة بالاتحاد السعودي اختيار حكام أكفاء ومن النخبة في جميع مباريات الدوري سواء للنصر أو غير النصر ” .

ورد آل الشيخ على تغريدة بن زنان قائلا : ” أتفق معك، وأطالب بتحقيق على الحركة التي قام بها من كان على جهاز الفار ” .

وشدد تركي آل الشيخ على أن الأندية كلها سواء عنده، قائلا : ” الأندية السعودية كلها سواسية عندي، ولن أسكت على ظلم أحد ” .

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