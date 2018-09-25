بدءًا من اليوم.. حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الجمعة

الرياض(صدى):

توقع محلل الطقس تركي الجمعان ،أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي مسببة أمطارًا غزيرة وسقوطاً لحبات البرد ، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة .

وأوضح الجمعان أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستؤثر على منطقة جازان نوتشمل مرتفعات فيفا وما حولها، وكذلك من المتوقع أن تؤثر الحالة على مرتفعات عسير، وتشمل النماص ومحايل وأبها وجبال السودة وتهامتها.

كما توقع أن تؤثر على مرتفعات الباحة وتشمل مرتفعات بلجرشي والباحة كمدينة والمندق وتهامتها، وعلى منطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثير الحالة الجوية على مرتفعات المدينة المنورة حتى جنوب منطقة تبوك.