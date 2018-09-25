بالفيديو.. شاب يدرب عامل جديد على الإهتمام بالإبل بطريقة طريفة

أبو ظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شاب خليجي يدرب عامل جديد على الإهتمام بالأبل بطريقة طريفة، داخل سيارة.

وظهر فجأة في المقطع ناقة أدخلت رأسها داخل السيارة، وبدأ الشاب يعطيها الطعام مما أدى إلى خوف وفزع العامل.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم : قمة الاستهزاء والسخرية بأرواح الناس هالباكستاني مخلي اهله وعياله وبيته وجاي عشان لقمة العيش.. والحيوان يضحك الناس عليه للشهرة والاستمتاع.

وقال بعض النشطاء إن هذا المقطع تم تصويره في الإمارات، والعامل باكستاني الجنسية.