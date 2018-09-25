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فيديو نادر للملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء احتفاله بالسيف في العرضة

فيديو نادر للملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء احتفاله بالسيف في العرضة
عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو نادر للملك ” عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ ، أثناء اللعب بالسيف في العرضة، خلال حفل أهالي حائل ابتهاجًا بزيارة الملك ” خالد بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ لهم عام 1401هـ /1981م.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ياااااارب😢

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