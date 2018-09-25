فيديو نادر للملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء احتفاله بالسيف في العرضة

عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو نادر للملك ” عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ ، أثناء اللعب بالسيف في العرضة، خلال حفل أهالي حائل ابتهاجًا بزيارة الملك ” خالد بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ لهم عام 1401هـ /1981م.