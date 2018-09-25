فيديو نادر للملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء احتفاله بالسيف في العرضة
نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو نادر للملك ” عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ ، أثناء اللعب بالسيف في العرضة، خلال حفل أهالي حائل ابتهاجًا بزيارة الملك ” خالد بن عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله_ لهم عام 1401هـ /1981م.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ياااااارب😢
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34553 ] نشر منذ 1 ساعة
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘