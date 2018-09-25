قطر تدبر ” مؤامرة ” في جنوب أفريقيا.. وكلمة السر: ” زوما “

كيب تاون(صدى):

أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن الدوحة تسعى للإطاحة برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك باستخدام الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما.

وأوضحت التقارير، أن قطر تعاقب رامافوزا بعد رفضه إقامة علاقات تجارية معها، خاصة بعد قيام ” زوما ” يإجراء زيارة سرية إلى الدوحة دون إبلاغ الرئاسة أو وزارة الخارجية أو سفارة جنوب أفريقيا لدى قطر.

وذكرت صحيفة ” ذي ساوث أفريكان ” ، أن الزيارة أثارت دهشة فضيل موسى، السفير الجنوب أفريقي في الدوحة الذي وصفها بأنها ” سلوك خارج عن المألوف ” .

ووفقًا للصحيفة، فإن قطر يبدو أنها تحرك أيادي خفية للتدخل في شؤون جنوب أفريقيا بمساعدة الرئيس السابق المتهم بالفساد، حيث توقعت الصحيفة أن اللقاء وراءه طلب للدعم المادي في إطار ” مؤامرة ” تهدف للإطاحة بنظام الرئيس الحالي سيريل رامافوزا.

كما ربطت بين العلاقة القوية بين رجل الأعمال الجنوب أفريقي المقيم في الدوحة فيليب سولومونز، و زوما والأسرة الحاكمة في قطر، حيث يعتقد أنه سيكون محور زيارة الرئيس السابق.

وأفادت الصحيفة بأن أن سولومنز شخص غير مرحب به من قبل إدارة رامافوزا، مؤكدة أنه زار جنوب أفريقيا مؤخرًا من أجل إقناع الرئيس بإبرام صفقات تجارية مع قطر، لكنه عاد خائب الرجاء بعد رفض رامافوزا.

من جانبه، قال رامافوزا: ” القطريون ممثلون هنا ولديهم سفارة، رغبوا أن نقيم معهم علاقات أقرب وأرسلوا الرسائل ” .