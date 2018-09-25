هل الدعم يذهب للكهرباء دون البنزين؟..حساب المواطن يوضح

عادل الحربي (صدى):

تفاعل حساب المواطن مع مستفيد استفسر بشأن الدعم، وهل يشمل البنزين، حيث قال في سؤاله: دعم البنزين كم دفع حساب المواطن، ترى حساب المواطن كله يروح للكهرباء ولا يبقى منه شيء؟.

ورد البرنامج قائلًا : بأن الدعم يشمل أيضاً فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.