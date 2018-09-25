بالفيديو.. مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة احتفالا باليوم الوطني
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .
وأبان الفيديو عدد من الفتيات يمتطين الخيل ويحملن علم المملكة على كورنيش جدة أمام فندق الريتز كارلتون وذلك على أنغام أغنية ” عاش سلمان ”
جاء ذلك في إطار فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .
شالوم[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات
حبيبى الدم يحن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34553 ] نشر منذ 1 ساعة
جده غير☺️☺️☺️