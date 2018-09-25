بالفيديو.. مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة احتفالا باليوم الوطني

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .

وأبان الفيديو عدد من الفتيات يمتطين الخيل ويحملن علم المملكة على كورنيش جدة أمام فندق الريتز كارلتون وذلك على أنغام أغنية ” عاش سلمان ”

جاء ذلك في إطار فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .