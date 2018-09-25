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بالفيديو.. مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة احتفالا باليوم الوطني

بالفيديو.. مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة احتفالا باليوم الوطني
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول مسيرة نسائية بالخيل على كورنيش جدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .

وأبان الفيديو عدد من الفتيات يمتطين الخيل ويحملن علم المملكة على كورنيش جدة أمام فندق الريتز كارلتون وذلك على أنغام أغنية ” عاش سلمان ”

جاء ذلك في إطار فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الـ 88 .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات

حبيبى الدم يحن .

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