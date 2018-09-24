بالصور.. فندق مداريم كراون يحتضن حفل الولاء رواد ومواهب لليوم الوطني السعودي ٨٨

بدر الحارثي(صدى):

صرح المشرف العام علي ملتقي الوفاء والانتماء رواد ومواهب سعادة الدكتور محسن الشيخ ال حسان قائلا: ” دعوني اولا أكرر التهاني والتبريكات الي مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان-أيدهما الله-علي تمديد إجازة اليوم الوطني الى اليوم الاثنين ٢٤ سبتمبر والشكر موصول الي أخي وصديقي الوفي الاستاذ حمود بن عبدالله الذييب علي تكريم ملتقى رواد ومواهب بهذه القاعة التي عرضت مسرحية (أمة واحده-One Nation)-باللغة الانجليزية تأليف الدكتور محسن الشيخ ال حسان وتمثيل طلاب وطالبات المدرسة الباكستانية العالمية ” .

والجدير بالذكر أن الحفل أقيم بفندق مداريم كراون وتخلل الحفل الذي قدمته المذيعة بالتلفزيون السعودي ماجدولين سامي عدد من القصائد الشعرية التي ألقيت بمناسبة اليوم الوطني.