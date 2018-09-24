بالفيديو.. الشاعر عبدالواحد الخزمري يشدو بأوبريت بمناسبة اليوم الوطني 88

ابراهيم الزهراني(صدى):

أطلق الشاعر الدكتور عبدالواحد بن سعود الخزمري، أوبريت بمناسبة اليوم الوطني الـ88 تحت عنوان ” افدي ترابك بروحي ياسعودية ” .

وكتب كلمات الأوبريت ولحَّنها، واداها، الشاعر عبدالواحد الخزمري، والتي تقول في مطلعها : ” 88 عامًا من المجد من منجزات الإباء ” .

ويعتبر ” الخزمري ” ، رمز من رموز العرضة الجنوبية في المملكة، وله عدة قصائد التي تعكس أجواء السعودية، وكذلك الحس الوطني لدى الشعب السعودي. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين حكومتًا وشعبًا ودام عزك الوطن في ظل قيادتها الرشيدة.