عبيد التخصصي يعلن مجانيه فتح الملفات وفحص المختبر بمناسبة اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

قرر مستشفى عبيد التخصصي وبتوجيه من الدكتور محمد العرنوس المدير العام منح المراجعين والزوار والمرضى العديد من الخدمات المجانيه والخصومات الكبيره والتي تشمل فتح الملفات و الفحوصات المخبرية وبعضا من التحاليل وذالك ابتهاجا الفرحه اليوم الوطني المجيد

وكان المستشفى الذي فتح أبوابه وعياداته يومي اجازه الوطني قد أقام احتفالا كبيرا بهذه المناسبه وجرى توزيع الإعلام والشعارات الوطنيه والهدايا التذكارية لجميع المرضى والمراجعين والزوار

وأكد د محمد العرنوس ان المستشفى ومراكزه وفروعه هو جزءا لا يتجزأ من منظومة الوطن وقيادته الرشيدة ويحرص باستمرار على المشاركه المجتمعيه وافراح الوطن