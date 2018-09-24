بالفيديو..مواطن يوثق عدم تغيير لوحة اليوم الوطني 87 ببيشة

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن من خلال مقطع فيديو أثناء سيره وجود لوحة قديمة لليوم الوطني الـ87 ببيشة.

ووجه رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة إبراهيم القرني، اليوم الإثنين، بإزالة لوحة اليوم الوطني القديمة بالمحافظة.

وتوعّد القرني بمحاسبة المسؤولين المقصرين في تغيير لوحة اليوم الوطني على الطريق العام بالقرية.