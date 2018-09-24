بالفيديو..مواطن يوثق عدم تغيير لوحة اليوم الوطني 87 ببيشة
وثق مواطن من خلال مقطع فيديو أثناء سيره وجود لوحة قديمة لليوم الوطني الـ87 ببيشة.
ووجه رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة إبراهيم القرني، اليوم الإثنين، بإزالة لوحة اليوم الوطني القديمة بالمحافظة.
وتوعّد القرني بمحاسبة المسؤولين المقصرين في تغيير لوحة اليوم الوطني على الطريق العام بالقرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54657 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههه ,,
,, هذا يعني قيمة اللوحه 88 زحلطت سكتم بكتم ,,
,, المثل قال // كل خينه عليها من الله بينه ,,
,, والله اعلم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34553 ] نشر منذ 1 ساعة
عروض اليوم الوطني
ماشاءالله
المطاعم تقدم عروض
والأسواق والمولات وكل شي
عرووووووووووووض
أخ بس لو يسوون عروووض في الزواج🤗🤗🤗