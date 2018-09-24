  • الثلاثاء 25

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. السحب الرعدية تغطي سماء جازان

بالفيديو.. السحب الرعدية تغطي سماء جازان

بالفيديو.. السحب الرعدية تغطي سماء جازان
تركي السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر وجود سحابة رعدية مساء اليوم بمنطقة جازان في الجنوب الغربي بالمملكة.

وأوضح ” الفيديو ” ، وجود سحابة رعدية غطت سماء مدينة جازان، وأظهر صواعق البرق تلمع في سماء المنطقة.

 


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *