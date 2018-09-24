بالفيديو.. السحب الرعدية تغطي سماء جازان
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر وجود سحابة رعدية مساء اليوم بمنطقة جازان في الجنوب الغربي بالمملكة.
وأوضح ” الفيديو ” ، وجود سحابة رعدية غطت سماء مدينة جازان، وأظهر صواعق البرق تلمع في سماء المنطقة.
شاهد السحابة الرعدية التي غطت سماء مدينة #جازان مساء اليوم pic.twitter.com/BdMuvpmliy
— #جازان_الان (@now_Jazan) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31838 ] نشر منذ 3 ساعات
اويلي ويلاه يا المنظر يرد الروح. ياليتني جبزانييييه