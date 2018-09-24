بالصور.. الهلال الأحمر يسعف 143 حالة بفاعليات ” مسك الخيرية ” بجدة التاريخية

نايف السالم(صدى):

انتهت فعاليات مسك الخيرية لليوم الوطني 88 للمملكة، بالمنطقة التاريخية بمشاركة فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفرق الميدانية من المتطوعين التي تتمركز بنقاط إسعافية.

جاء ذلك للتعامل مع أى حادث طارئ في حال وجود إصابة أو مريض بين روّاد المهرجان الذين توافدوا من مختلف الشرائح في مسارات حارة الشام والمظلوم والساحات الخارجية للفعالية من يوم الخميس إلى نهاية أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة ” عبدالله أحمد أبو زيد ” ، أنه تمّ تقديم الخدمات الإسعافية لـ 143 حالة متنوعة ما بين سقوط، ومرضية حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات في الموقع، ونقل حالة واحدة إلى مستشفى الثغر بجدة.

و الجدير بالذكر أن فرق ” الهلال الأحمر ” تواجدت بفعاليات اليوم الوطني لمسك الخيرية طيلة أيام الفعاليات حرصًا من الهيئة النابع من توجيهات القيادة بتسخير جميع الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد.