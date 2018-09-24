نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء

جازان(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي كل من الشهداء ، العريف علي بن محمد علي وحيشي من منسوبي القوات المسلحة بجازان ، والجندي أول سالم بن محمد حسن سحاري ، والجندي أول علي بن محمد حسين حمدي ، والجندي أول رامي بن علي احمد الأمير من منسوبي حرس الحدود بجازان ، الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعبّر سموه خلال تقديمه العزاء لأسر الشهداء بمحافظة أبو عريش ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ، ومحافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ، ومحافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري.